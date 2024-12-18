تعليم قنا تكرم طفلة أعادت 70 ألف جنيه عثرت عليها بجوار منزلها

كرم هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، الطفلة زينب سيد أحمد، ووالدها سيد أحمد إبراهيم، بشهادة تقدير تقديرًا لأمانتهما، وتسليم مبلغ 70 ألف جنيه عثرت عليه الطفلة بجانب منزلها بمنطقة السيد عبد الرحيم.

وأعرب وكيل تعليم قنا، عن سعادته بأمانة الطفلة، مشددًا على أهمية غرس صفة الأمانة في الأبناء، باعتبارها فضيلة عظيمة تدعو إليها كل الأديان.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفلة زينب طالبة في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي، وتقيم بمنطقة السيد عبدالرحيم. والدها معلم لغة عربية بنفس المدرسة.

وأفاد والدها، بأن ابنته عثرت على كيس بلاستيك يحتوي على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه بجوار المنزل، وقام بالبحث عن صاحب المبلغ المفقود، وأبلغ المحلات التجارية المجاورة برقم هاتفه لتسهيل التواصل مع صاحب المبلغ، وتم تسليم المبلغ لصاحبه بعد التحقق من مواصفات المبلغ المفقود، ورفض والد الطفلة تلقي أي مقابل مادي.