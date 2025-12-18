الأمن الروسي يحبط هجوما بتحريض أوكراني

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباطه هجوما إرهابيا في مدينة فولغودونسك كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في مكان مكتظ .





وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أنه تم توقيف طالبة قبل نصف ساعة فقط من تنفيذ الهجوم المُخطط له، أثناء محاولتها تسليم حقيبة ظهر تحتوي على عبوة ناسفة بدائية الصنع داخل مبنى الإدارة البلدية، الذي يشهد توافدا كبيرا من المواطنين.

وأوضح الجهاز أن العبوات المضبوطة احتوت على جهاز متفجر تعادل قوته التفجيرية نحو 10 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي"، مزوّد بعناصر تفتيت مصممة لزيادة الخسائر البشرية.



وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع الاستخبارات الأوكرانية في التخطيط والتنظيم للهجوم، معتبرا أن استهداف موقع مدني مزدحم يعكس نية مبيتة لإيقاع ضحايا من المدنيين ونشر الفوضى.