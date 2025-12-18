سوندرز: رحيل أرنولد سبب تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

أرجع دين سوندرز، مهاجم ليفربول السابق، تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم الحالي إلى رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، مؤكدًا أن غيابه أثر بشكل واضح على أداء اللاعب.

وأوضح سوندرز في تصريحات صحفية أن ألكسندر أرنولد كان يمنح صلاح مساحات أكبر بفضل تمريراته وقدرته على جذب مدافعي الخصوم، وهو ما افتقده اللاعب هذا الموسم، إلى جانب غياب عدد من العناصر الهجومية المؤثرة.

وأضاف أن صلاح افتقد الدعم الهجومي الكبير الذي كان يوفره أرنولد بتمريراته الخادعة وقدرته على جذب لاعبي الخصم، وهو ما كان يمنح صلاح مساحات أكبر في المواجهات الفردية.

وأكد سوندرز في ختام تصريحاته أن صلاح يتحمل جزءًا من المسؤولية، مطالبًا إياه بالتركيز على استعادة مستواه والاعتذار عن خروجه الإعلامي.

وشهد صلاح فترات صيام تهديفي وجلوسًا متكررًا على مقاعد البدلاء، قبل أن يهاجم النادي علنًا بعد التعادل أمام ليدز، ما زاد من حدة الجدل حول مستقبله.