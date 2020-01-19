رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يبحث «هاتفيا» مع السفير الألماني الأوضاع في البلاد

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي ، يوسف العقوري "هاتفيا " مع السفير الألماني في ليبيا ، أوليفر أوفتشا الأوضاع في البلاد ، وتعزيز علاقات التعاون.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي -حسبما أفادت "بوابة أفريقيا للأخبارط اليوم الأحد- بأن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - عددا من القضايا المشتركة وفي مقدمتها "مؤتمر برلين " وسبل دعم الاستقرار في ليبيا.

وأشار العقوري إلى دور ألمانيا الداعم لليبيا من أجل عودة الاستقرار ، والتجارب الألمانية التي تؤهلها للعب دور ايجابي في ليبيا.

وشدد على أهمية دور مجلس النواب الليبي كممثل شرعي لليبيين ، وكذلك دور الجيش الوطني في حماية الموانئ والحقول النفطية.

ومن جهته، أكد السفير الألماني ، ضرورة استمرار التواصل والتنسيق المشترك مع لجنة الخارجية ومجلس النواب ، مشددا على حرص (برلين) على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، واستعرض الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية في هذا الشأن.

وكانت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي قد بعثت بمذكرة في وقت سابق إلى الحكومة الألمانية، أبدت فيها دهشتها لعدم دعوة مجلس النواب إلى "مؤتمر برلين " باعتباره السلطة المنتخبة من جانب الشعب الليبي.