قال المحاسب حسين فتحي، رئيس شركة مصر للبترول، إن موازنة الشركة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 هي أضخم موازنة في تاريخ الشركة، موضحًا أنه من المستهدف لأول مرة تحقيق إيرادات بقيمة 72 مليار جنيه، وحجم مبيعات حوالي 8.8 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات.

وأضاف خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للشركات الثلاث للعام المالي 2020/2021، أن الشركة تخطط لزيادة حجم مبيعاتها من وقود تموين الطائرات إلى 1ر1 مليون طن ومن وقود تموين السفن إلى 190 ألف طن، كما تستهدف تصدير زيوت المحركات والزيوت الصناعية لعدة دول أفريقية تشمل كينيا ورواندا والسودان وأوغندا ونيجيريا خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، لافتا إلى أنها بدأت بالفعل تصدير شحنات من هذه الزيوت إلى كينيا ورواندا وأوغندا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأشار فتحي إلى تخطط الشركة لإنشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 محطة قائمة، حفاظا على صدارتها بين شركات تسويق المنتجات البترولية بالسوق المحلى بفضل عدد المحطات التي تمتلكها والبالغ عددها حاليا نحو 1500 محطة، لافتًا إلى توسعها مع نهاية ديسمبر الماضي في تسويق بنزين 95 إكسترا بالسوق المحلي في 81 محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورية بدلا من 60 محطة، ومن المخطط زيادة عدد المحطات التي تقوم بتوزيعه للجمهور بمقدار 60 محطة أخرى خلال العام المالي 20/21.

وذكر أنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه خلال العام في عدد كبير من المشروعات في مجالات الإحلال والتجديد لأصول الشركة وتعزيز أسطول نقل المنتجات البترولية وأسطول ناقلات تموين السفن وتطوير منظومة الامن الصناعي ودعم البنية التحتية بالمستودعات والمضي قدما في استكمال نظام إدارة الأصول والموارد ERPcc.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال ترأسه أعمال الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول، إن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير المنتجات البترولية والوقود يحظى بمتابعة مستمرة باعتباره من المجالات الحيوية التي تتصل بالاحتياجات اليومية للمواطنين.

ولفت إلى الاستمرار في رفع كفاءة وتطوير المستودعات والمحطات التابعة للشركتين لتحقيق انسيابية عملية توزيع وتداول الوقود وتلبية الاحتياجات بمنتهى السرعة واليسر، مشددًا شدد على ضرورة مواكبة التطور المستمر في التشغيل ومنظومة الأمن والسلامة بالمستودعات والمحطات وسرعة التوسع في استخدام أحدث التطبيقات والتقنيات في مجال الرقابة على التوزيع والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بالمحطات ATG وتقنية التتبع GPS كأحد معطيات التحول الرقمي الذي يسهم في تقديم الخدمات بجودة عالية وشفافية وإحكام الرقابة بما يؤدي إلى سرعة إنهاء العمليات وخفض التكاليف.

وأكد الملا، أهمية استمرار الجهود المبذولة لدعم قدرات نشاط تموين السفن بالوقود في الموانئ المصرية والتوسع فيه في ضوء ماتحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة وتحقيق قطاع البترول لنقلة نوعية فيه من خلال الشركتين.