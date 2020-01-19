فوزنياكي تستعد للقطة الوداع الأخيرة في ملبورن بارك

في الوقت الذي يتأهب فيه معظم أقرانها لتقديم أداء لافت في ملبورن بارك أملا في انطلاقة قوية لموسم التنس الجديد فإن الهزيمة بالنسبة للدنمركية كارولين وزنياكي ستعني نهاية مسيرة احترافية حافلة في ملاعب التنس استمرت طوال 15 عاما.

وحرصا منها على الانتقال للمرحلة التالية من حياتها رفقة زوجها ديفيد لي اللاعب السابق في دوري السلة الأمريكي للمحترفين قررت وزنياكي أن تكون بطولة أستراليا المفتوحة في نسختها رقم 108 آخر بطولة تنافس فيها.

فإذا ما خسرت وزنياكي (29 عاما) في مباراتها في الدور الأول يوم الاثنين أمام الأمريكية كريستي آن، وهو أمر غير متوقع، فإنها ستكون لحظة الوداع الأخيرة بالنسبة للاعبة الدنمركية بعد أن استمرت في منافسات هذه اللعبة طويلا وجمعت أكثر من 35 مليون دولار من جوائز الفوز المالية فقط.

وعن هذا الموقف قالت اللاعبة للصحفيين يوم السبت ”أدخل هذه البطولة بصورة معتادة مثل أي بطولة أخرى لكن من الواضح أنها مختلفة من حيث إنها آخر بطولة أشارك فيا.

وواصلت :"أنا أستمتع لمجرد وجودي هنا وتدربت بصورة جيدة جدا وفعلت كل ما بوسعي للاستعداد لهذه البطولة وكلي أمل في تقديم الأفضل".

وأضافت ”أسرتي معي هنا وهذا شيء جميل وأنا على ثقة بأن الموقف سيكون مشوبا بالعاطفة قليلا بمجرد ضرب الكرة للمرة الأخيرة".

واحتلت وزنياكي صدارة التصنيف الدولي لمحترفات التنس للمرة الثالثة خلال مسيرتها في 2018 بعد فوزها بأول لقب في الفردي في البطولات الكبرى عندما هزمت الرومانية سيمونا هاليب في نهائي أستراليا المفتوحة.

وكشفت وزنياكي في وقت لاحق من نفس العام عن إصابتها بالتهابات في المفاصل وهو ما يسبب لها ألما ويؤثر عليها ويؤدي إلى شعورها بالتعب والإرهاق.

لكنها أكدت بعد ذلك أن قرار الاعتزال قبل بلوغها الثلاثين لا علاقة له بحالتها البدنية.

وقالت عن القرار ”لقد حققت الكثير من الإنجازات وبذلت كل جهد مستطاع. وفي كل يوم عملت بجدية تامة من أجل البقاء في القمة أو العودة إلى القمة في أي جانب".

ومضت قائلة ”الشعور مختلف. وحتى الآن أريد العمل بجد لكني أريد القيام بشيء مختلف. أود أن أحاول إنجاز شيء آخر.. أشياء أخرى في الحياة.

وأكملت :"الحياة قصيرة وأعرف أن المسيرة في ملاعب التنس قصيرة وأمامي متسع من الوقت للقيام بما أريده خارج هذا المجال. وفي نفس الوقت وكما تعلمون فإنه يتعين عليك المضي قدما في الاتجاه الذي تراه صحيحا".

وأشارت وزنياكي التي كانت تكشف أحيانا عن بعض جوانب حياتها الشخصية أكثر من غيرها إلى أنها تريد، بعد الاعتزال، استكشاف وزيارة بعض ”الأماكن المميزة“ رفقة زوجها لي الذي سبق أن شارك في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي لكرة السلة مرتين.

وفي الوقت الذي قررت فيه البلجيكية كيم كليسترز (36 عاما) العودة مرة أخرى من الاعتزال هذا الموسم بعد غياب استمر سبعة أعوام فإن وزنياكي تستبعد حاليا إمكانية الرجوع للملاعب مرة أخرى.

وقالت ”أحب ما حصلت عليه من التنس وأحب المنافسات.

وأضافت :"لكن إن سألتني الآن فأنا أقول لا. لكني أعتقد أنه في بعض الأحيان لا يمكنك مطلقا أن تجزم بشيء بصورة قاطعة (لكني) لا أعتقد ذلك".