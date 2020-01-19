مظاهرات عربية وكردية داعمة لليبيا ومعارضة لأردوغان تزامنا مع مؤتمر برلين

نظمت الجاليات العربية في برلين وقفة احتجاجية أمام مقر المستشارية الألمانية في العاصمة برلين ظهر اليوم بالتزامن مع انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا الذي دعت اليه المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل وشارك به عدد من القادة و زعماء الدول الكبري وذات الاهتمام بالملف الليبي وعلي رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في الوقفة أعضاء من الجاليات العربية حملت لافتات واعلام ليبيا ومصر وغيرهم من الدول ، اضافة الي لافتات وصور تعبر عن موقفهم حيث رددوا شعارات مطالبة بالتحرك الدولي الجاد لتحقيق السلام في ليبيا وانهاء معاناة الشعب الليبي .

كما ردد المشاركون شعارات مناهضة للتدخل التركي في ليبيا ومحاولات الرئيس التركي اردوغان الذين وصفوه بالقاتل والمخرب لدعم الجماعات الإرهابية ، لتحقيق مصالحه الشخصية ومصالح جماعته الارهابية علي حساب دماء ومصالح الشعب الليبي الشقيق .

كما شهدت العاصمة الالمانية برلين ايضا مظاهرة حاشدة بدأت منذ الصباح للأكراد المقيمين في ألمانيا ضد استقبال ألمانيا لرجب طيب اردوغان ، وعرضوا لافتات تعبر عن جرائمه بحق شعبهم ، ودعمه المتزايد للجماعات الإرهابية .