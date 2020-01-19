 وزير داخلية ألمانيا يؤيد تدشين مبادرة لحماية ساسة الأحزاب من التهديدات - بوابة الشروق
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وزير داخلية ألمانيا يؤيد تدشين مبادرة لحماية ساسة الأحزاب من التهديدات

د ب أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 4:34 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 4:34 م

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تأييده لمقترح يهدف إلى تبني نهج يتجاوز نطاق الحدود الحزبية لأجل تحسين حماية جميع الساسة في ألمانيا.

وقال زيهوفر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرت اليوم الأحد: "أية هجمات وتهديدات بالعنف وعداءات ضد ساسة تعد خطرا كبيرا بالنسبة لتعايشنا الديمقراطي معا".

وأضاف: "لهذا السبب، أشيد بالمقترح بشأن اتخاذ إجراء يتجاوز الحدود الحزبية، لأن هذا الموضوع يؤثر على جميع الديمقراطيين".

يذكر أن لارس كلينجبايل، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، دعا إلى اجتماع طارئ بعد إطلاق أعيرة نارية على مكتب للنائب البرلماني بالحزب، كارامبا ديابي، وخاطب الأمناء العوام لجميع الأحزاب بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض.


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