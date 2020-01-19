مصدر لـ «الشروق»: مديونيات الزمالك تعرقل قيد كاسونجو

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أكد مصدر مسئول في اتحاد الكرة أن مسئولي الزمالك طلبوا قيد الكونغولي كاسونجو كابونجو في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وبمراجعة مديونيات النادي تم استحالة القيد.

وأشار المصدر إلى أن استحالة قيدة كاسونجو جاءت لوجود 16 مليون جنيه مديونيات على النادي، حيث يحق دفعها بجانب 3 في المائة من قيمة عقد اللاعب الكونغولي.

وقال المصدر في تصريحاته الخاصة لـ الشروق إن إداري الزمالك تعهد بوجود شيك مالي من النادي لبدء إجراءات قيد كاسونجو.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة لم يتعنت مع الزمالك وأن الأمر نفسه تم مع النادي الأهلي عندما تم حضور مدير النادي محمد مرجان لقيد محمود كهربا، وتم دفع 8 مليون جنيه مديونيات على الأهلي.

يُذكر أن الزمالك يحق له قيد لاعب واحد فقط في فترة القيد الشتوية، وذلك بعد أن استنفذ 4 استبدالات في فترة القيد الصيفية الماضية.