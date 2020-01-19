مسؤول بالخارجية السويسرية: 258 مليون مهاجر في مختلف أنحاء العالم

«التعاون الاقتصادي والتنمية»: دول المنظمة استقبلت 3 ملايين لاجئ خلال 2018





كشف بيترو مونا سفير التنمية والنزوح القسري والهجرة بوزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، عن وجود 258 مليون مهاجر في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الجديدة تدعم تحليل البيانات للوصول إلى العاملين بالقطاع العام والخاص وفتح مجالات جديدة للاجئين.

وأضاف مونا، خلال فاعليات المنتدى الدولي لإحصاءات الهجرة الذي تستضيفه مصر برعاية وزارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن الأجهزة التكنولوجية الحديثة تتضمن عدة مخاطر خاصة بخصوصية البيانات واحترام الحقوق الإنسانية، لذلك ينبغي إلقاء الضوء على المصطلحات وتوجيهها حتى تتمكن من تعريف العملية التي يتم من خلالها جمع البيانات والإحصائيات، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع مختلف القطاعات وخاصة الإعلانية لتوضيح الصورة الواقعية للهجرة ونشر البيانات الصحيحة.

وتابع أن أهمية بيانات الهجرة تكمن فيما يتعلق بالفقر والتعليم وتعطينا الإطار الذي يسمح لنا بالتفكير فى مختلف القطاعات، ويعطي صورة أكثر تفهما للهجرة والبيانات المتاحة، لافتا إلى أن المنتدى يساعد على المضي قدما في تحقيق مستقبل أفضل.

من جانبه قال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معظم دول العالم المتقدم والنامي تتأثر إيجابيا أو سلبيا بالهجرة سواء دول المنشأ أو العبور أو الاستقبال، لذلك يجب التعاون بين كافة الدول وأطراف المجتمع الدولي للعمل سويا على تنظيم الجوانب الإيجابية للهجرة الدولية والحد من جوانبها وآثارها السلبية.

وأشار إلى أن إحصاءات الهجرة قضية مطروحة بقوة على المجتمع الدولي، حيث تلعب دورًا كبيرًا في توجيه متخذي القرار ومساعدتهم على رسم السياسات، مضيفًا أنه «في يناير 2018 عقد المنتدى الأول لإحصاءات الهجرة في العاصمة الفرنسية باريس واليوم ينعقد المنتدي الثاني بالقاهرة بهدف حشد الخبرات للتعرف على افضل الممارسات ذات الصلة برصد ظاهرة الهجرة».

وأوضح بركات، أن التعاون بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة تساعد للوصول إلى بيانات موثوقة لمساعدة متخذي القرار في صياغة السياسات، مضيفا أن البيانات أداة للتفكير السليم والتخطيط الكفء والقرار الناجح وتحقيق النمو والتنمية وأيضا ركيزة أساسية تبنى عليها كافة خطط التنمية كما أنها أداة التخطيط ووضع الاستراتيجيات.

وتابع أن بيانات الهجرة تشكل شريحة أساسية من المعلومات التي ينتجها الجهاز ومن بينها تنفيذ المسح القومي للهجرة عام 2013 كجزء من برنامج مسوح الهجرة لدول المتوسط وإنشاء وحدة تحليل بيانات الهجرة، كما تم تنفيذ مرصد للتبؤ باحتياجات سوق العمل خلال الفترة بين عامي 2013-2030.

ولفت إلى إصدار الجهاز العديد من النشرات عن الهجرة منها النشرة السنوية لتصاريح عمل الأجانب بالقطاع الحكومي وأخرى للعاملين الأجانب بالقطاع الخاص والاستثماري، والنشرة السنوية للمصريين الحاصلين علي موافقة بالهجرة، والمصريين المجنسين، وهي جميعًا بيانات من شأنها رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود والمساعدة في تنفيذ سياسات التشغيل وتحقيق التكامل والتنسيق مع الدول المعنية بالظاهرة لتحقيق مستوى حياة أفضل للمهاجرين وتوضيح مزايا وسلبيات الهجرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يرشد الدول لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

من جانبه قال ستيفانو سكاربيتا، المدير بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن عدد اللاجئين بدول أعضاء المنظمة بلغ نحو 3 ملايين لاجئ خلال عام 2018، ومازالت الأعداد في ازدياد في ظل الاضطرابات التي تعاني منها العديد من البلدان حول العالم، لافتًا إلى أن 3% من المواليد بدول المنظمة من أصول أجنبية.

وأكد مدير المنظمة، أهمية توافر بيانات دقيقة وبحوث في مجال الهجرة قائمة على قياسات حديثة لدراسة خصائص المهاجرين عن طريق تسخير التكنولوجيات الحديثة، مضيفًا أن الهدف الأول للأجندة الأممية للتنمية المستدامة يرتكز على تنظيم عملية الهجرة بين دول العالم.

وشدد علي أهمية إدماج المهاجرين في المجتمعات المهاجر إليها عن طريق الحوار العام بين كافة الأطراف المعنية بظاهرة الهجرة، مشيرا إلى أن العالم شهد العديد من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الهجرة لذلك يجب النظر في مصير الهجرة على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل ليكون هناك أدوات إحصائية تمككنا من التنبؤ بالمستقبل.