السويد تستدعي السفير الصيني على خلفية انتقاده لوسائل الإعلام في البلاد

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استدعت الحكومة السويدية، اليوم الأحد، السفير الصيني في البلاد "جوي كونجيو"، وطالبته بتوضيح تعليقاته الأخيرة حول التغطية الإعلامية لشبكة التلفزيون السويدي.

وكان السفير الصيني قد قارن التغطية الإعلامية السويدية بملاكم خفيف الوزن يريد أن يبدأ شجارا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تعليقات السفير جاءت ردا على المقالات النقدية الأخيرة للصين التي نٌشرت في السويد.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن وزيرة الخارجية السويدية، "آن ليندا" القول إن تصريحات "جوي كونجيو" تمثل" تهديدا غير مقبول".

وأكدت أن حرية التعبير أمر يكفله الدستور في السويد.