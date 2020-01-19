حرس الحدود يسعى لاستعادة إمام عاشور من الزمالك

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود المصري، إن ناديه يسعى حاليا للتعاقد مع، إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك المصري، خلال يناير الجاري.

وقال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد إن ناديه تعاقد مع التونسي أيوب مشارك، من مواليد 1997 على سبيل الإعارة، من الأفريقي التونسي، كما تواصل مع الزمالك لضم، لاعبه، إمام عاشور ولكن الامور تبدو صعبة.

كما تحدث عن مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي، التي انتهت بفوز الانتاج بهدف مقابل لاشيئ، قائلا: :" حرس الحدود، لم يدخر أي جهد أمام الانتاج الحربي، الفريق أدى ما عليه و كنا قريبين من التسجيل ولكن المنافس سجل هدفا عكسيا".

وأوضح :"الحرس كان يستحق تسجيل هدف التعادل أمام الإنتاج على الأقل، فنحن قدمنا مباراة جيدة، وهددنا مرمى المنافس عدة مرات".