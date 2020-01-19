الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع الحالي في ليبيا ينذر بتصعيد إقليمي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن الوضع الحالي في ليبيا ينذر بتصعيد إقليمي.



وأضاف جوتيريس، على هامش مشاركته في القمة الدولية حول ليبيا المنعقدة في برلين - أنه قد حان الوقت لتحرك فوري وحاسم لأجل منع اندلاع حرب أهلية شاملة هناك، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد.



وأشار الأمين العام للأم المتحدة، إلى أن تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار واضحة وملموسة، محذرا في الوقت ذاته من أي حل عسكري للأزمة.



ولفت إلى أنه حدث خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً في ليبيا، داعياً كافة الأطراف إلى بذل الجهد ودعم وقف فعلي للقتال.