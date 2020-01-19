محافظ بني سويف يتفقد عددا من المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ

قام محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بجولة تفقدية اليوم الأحد، حيث تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، فضلا عن الحركة المرورية ومستوى النظافة والموقف الخدمي والمرافق العامة بالشوارع.



واستهل المحافظ جولته بمشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان المديرية، وتابع معدلات التنفيذ، والنسب المنفذة على أرض الواقع، والعقبات التي تم تذليلها من خلال خطة التنفيذ التي أشرف على إعدادها بنفسه، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى ما يقرب من 15%.



وتفقد المحافظ ميدان محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف، لمتابعة مدى سيولة الحركة المرورية بمحيط أعمال إنشاء كوبري المزلقان والاطمئنان على عدم تأثرها بما يتم تنفيذه من أعمال إنشائية وهندسية لإنشاء الكوبري، ووجه بتكثيف أعمال النظافة بالميدان الذي تم تطويره وإعادة تخطيطه لتحقيق السيولة المرورية بهذه المنطقة الحيوية، ورفع أية إشغالات بالمنطقة.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل في مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الثانية في المسافة من منطقة الروضة حتى مستشفى بني سويف التخصصي بطول 450 متراً، وتابع باقي أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الكورنيش في المسافة من مستشفى التأمين الصحي حتى مداخل قريتى أبو سليم ومنقريش بطول 1500 متر.