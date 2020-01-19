وفد البنك الدولي عن محطة «بنبان»: نموذج يحتذى للتنمية المستدامة

أشاد أعضاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي- الذي يزور مصر حاليا- بمشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، موضحين أن مشروع بنبان مثالي وفقا لمعايير البنك الدولي، من حيث اختيار المكان والكفاءة ويعد نموذجا يحتذى به للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة، ويساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي للوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الأحد، إلى مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، والذي يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية، والذي تم اختياره كأفضل مشروعات البنك الدولي تميزا على مستوى العالم.

ويضم وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كلا من الدكتور ميرزا حسن عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الأتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، و يورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" وآن كاباجامبى "اوغندا"، و رومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، و أبارنا سوبرامانى "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، بالاضافة إلى مارينا ويس مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، ووليد لبادى مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

ويمثل الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي، ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين لـ 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي، وتعد هذه أول زيارة لهذا الوفد لمصر منذ عام 2014.

وأشار الوفد إلى أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت بابا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص.

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك الدولي من شراكة استراتيجية شاملة، في ظل ما تقوم به مصر من برنامج إصلاح اقتصادي.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتضمن جزء منه العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يدعم الهدف السابع منها توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، في ظل خطة الحكومة لتوليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، كما يدعم الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي؛ بما يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ.

يشار إلى أن هذا المشروع جذب أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة، حيث شاركت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، في هذا المشروع باستثمارات بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية للمشروع والبالغة مليارى دولار، وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، أكبر مشروع للخلايا الشمسية (PV) على مستوى العالم، حيث يتجمع عدد من محطات الطاقة الشمسية في مكان واحد، بطاقة إجمالية قدرها 1465 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع 32 مستثمرا، وساهم المشروع في تنمية المنطقة بالكامل عن طريق تشغيل الشباب من أبناء قرية بنبان والقرى والمراكز المجاورة، وتوجد به عمالة من محافظات الوجه البحري وكافة أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد العمالة نحو عشرة آلاف عامل وفني ومهندس أثناء فترة تنفيذ المشروع، وهو ما أهل هذه العمالة المدربة للتميز في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية.

وخلال زيارتهم إلى بنبان في أسوان، تفقد وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وحدة بنبان للرعاية الصحية، والتي تعد ضمن 600 وحدة صحية مدعومة من خلال مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية الذي يساهم فيه البنك الدولي بقيمة 530 مليون دولار، متضمنا تطوير 30 مستشفى في عدة محافظات.

ويدعم المشروع مبادرة (100 مليون صحة) ومسح وعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وتقدم الوحدة الصحية ببنبان خدمات منها رعاية الأمومة والطفولة والخدمات الوقائية والتطعيمات، واستقبال الطوارىء، ودعم برنامج الرائدات الريفيات، ومشروع مسح فيرس (سي) والأمراض غير السارية، والاستفادة من برنامج الطبيبة الزائرة في مجال تنظيم الأسرة، وتخدم نحو 4 آلاف و350 شخصا.