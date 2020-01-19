شهد النمو الاقتصادي للصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم- تباطؤا ملحوظا خلال عام 2019، حتى أنه وصل إلى أضعف مستوياته منذ ما يقرب من 30 عامًا، وذلك وسط حربها التجارية المميتة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى تراجع الاستثمار.

ووفقا لصحيفة "جابان توداي" اليابانية، فإنه من المتوقع أن تتخذ الصين المزيد من خطوات التشجيع والتحفيز خلال عام 2020؛ لجلب المستثمرين والمساعدة في تجنب التباطؤ الحاد لاقتصاد البلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أنه بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2019 بنسبة 6%، عن عام 2018، إلا أن النمو الاقتصادي للعام المنقضي لا يزال الأضعف منذ ما يقرب من 3 عقود.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.5% فقط من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019، ليتماشى مع التوقعات وبنفس وتيرة النمو في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2019، وأظهرت بيانات شهر ديسمبر أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تسارعا بسيطا مفاجئا في إنتاج المصانع ونمو الاستثمار، بينما نمت مبيعات التجزئة بوتيرة ثابتة.

وبالرغم من ذلك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد أنهى العام 2019، على نحو أكثر ثباتًا أمام حدة التوترات التجارية؛ مما يشير إلى أن مجموعة التدابير التي اتخذتها الصين لتعزيز النمو على مدى العامين الماضيين، قد بدأت أخيرًا في إعطاء ثمارها.

ويعد 2020، عاما حاسما بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، لتحقيق هدفه المتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والدخل، وتحويل الصين إلى دولة "مزدهرة".

وقال لويس كويجس، كبير الاقتصاديين الآسيويين بجامعة "أكسفورد" في هونج كونج، إن "الصين شهدت تحسنا في الصناعة، وجهودا مبذولة من جانب الحكومة والسياسيين؛ للتأكد من استمرار نمو الاقتصاد، وخاصة الجهود المبذولة في تمويل البنية التحتية.

وأضافت مصادر سياسية لصحيفة "رويترز" البريطانية، أن بكين تعتزم زيادة نموها الاقتصادي خلال العام 2020، بالاعتماد على زيادة الإنفاق على البنية التحتية؛ لمواجهة التباطؤ الحاد.

وتتبع بكين أسلوب تخفيض الضرائب للتغلب على الركود الاقتصادي الحالي، بجانب السماح للحكومات المحلية ببيع كميات هائلة من السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

كما تم تشجيع البنوك على زيادة حجم الإقراض، وخاصة للشركات الصغيرة، حيث وصلت القروض لرقم قياسي، بعدما بلغت 16.81 تريليون يوان (2.44 تريليون دولار) في عام 2019.