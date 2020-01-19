طاقم تحكيم مغربي يدير مباراة المصري وبطل موريتانيا في الكونفدرالية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” مباراة المصرى وفريق نواذيبو الموريتاني إلى طاقم تحكيم مغربى، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يدير الحكم المغربي كريم صبرى، ويعاونه كلًا من هشام آيت ابو مساعد أول ويوسف مبروك مساعد حكم ثان بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز.

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام فى تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، ٢٦ من يناير الجاري على ستاد الإسكندرية.