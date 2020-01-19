رئيس البرلمان الليبي: شعبنا لن يسمح بتدخلات تركيا

شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، اليوم الأحد، على أنه لا تفريط في تضحيات الشعب والجيش الليبي، مؤكدا أن الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا.

وقال صالح ـ حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم ـ إن الحرب على الإرهاب والتطرف مستمر حتى القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي.

وتنطلق اليوم في العاصمة الألمانية برلين، أعمال مؤتمر السلام في ليبيا الذي دعت له المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وعدد كبير من قادة الدول ذات الاهتمام بهذا الملف وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهدف إيجاد مسار جديد يضع حدا للصراع هناك، في ضوء التطورات الجديدة على الأرض، وخاصة بعد أن فشلت مباحثات موسكو بشأن تحقيق هدنة في ليبيا.

وقد وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى برلين مساء أمس السبت، لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا.