إيقاف إنتاج النفط من حقل الأحدب النفطي في واسط العراقية

أفادت مصادر بقطاع النفط في العراق اليوم الاحد بأنه تم ايقاف عمليات انتاج النفط الخام في حقل الاحدب النفطي في محافظة واسط بغد محاصرته من قبل رجال شرطة.

وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) أن نحو 200 من عناصر الشرطة العراقية أغلقوا بوابات حقل الأحدب النفطي الخارجية في محافظة واسط الذي تتولى استثماره شركة النفط الوطنية الصينية للمطالبة بالتعيين من إدارة الحقل مما اضطر إدارة الحقل الى ايقاف الانتاج في جميع وحدات عن العمل".

وأوضحت المصادر أن إدارة الحقل أبلغت قوات الشرطة المكلفة بحماية منشآت الحقل أنه "لا يمكن نقل خدماتكم إلى إدارة حقل الحدب كونكم مكلفين من وزارة الداخلية للعمل كحماية للسياج الخارجي للحقل وانتم تتقاضون رواتبكم من وزارة الداخلية أسوة بأقرانكم العاملين في حماية المنشآت والحقول النفطية في مناطق متفرقة من البلاد".

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الحقل طلبت من وزارة النفط العراقية الى التدخل وانهاء حالة الاغلاق للبواب الخارجية من قبل الشرطة حتى يتسنى للموظفين من الدخول والخروج واعادة عمليات الإنتاج.

وذكرت المصادر أن إيقاف الحقل سينعكس سلبا على انتاج النفط الخام وعلى تجهيز محطة كهرباء الزبيدية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوقفها عن الانتاج في غضون الساعات الـ 48 المقبلة مما يعني قطع التيار الكهربائي عن المحافظة فضلا عن توقف إنتاج غاز الطبخ.

من جهة اخرى أعلنت إدارة حقل بدرة النفطي في محافظة واسط أن عمليات الإنتاج متواصلة بمعدل 50 ألف برميل يوميا من قبل ائتلاف بزعامة غاز بروم الروسية ولم تتضرر من جراء المظاهرات الاحتجاجية في المحافظة .