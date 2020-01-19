إنه المساء بمدينة ديموني في أرخبيل جزر القمر الواقعة بين موزمبيق ومدغشقر غربي المحيط الهادئ، حيث يبدأ آلاف الأهالي في التوافد لميدان المدينة؛ للاحتفال بعرس "بدعانت المنيرو" وزوجها "ديناراني علي قاسم".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يوجد جزئين من العرس القمري، الأول "الباتي"، وهو المرتبط بالتعاليم الإسلامية، والثاني "الجراند"، والمرتبط بالعادات والتقاليد، والذي يمتلك أهمية لا يتخيلها أحد لم يعش بجزر القمر.

ويقول زروق إنزادين، عم العريس والظابط الكبير بالجيش، إن الميزانية التي أعدت للعرس 18 مليون فرانك كاموراسي، أي ما يعادل 41 دولارا، مضيفا: "تظنونه رفاهية، ولكن لنا ككاموراسيين هو التزام أشبه بالدين، وإذا أنفق أحدنا على عرس ابنه أقل مما أنفق صديقه؛ يكون عارا يلازمه بقية عمره".

وخلال 9 أيام قبل العرس الجراند، يقام حفل بالمجلس حيث يكون الرقص والطبل، وتشارك فيه فرقة عسكرية من 30 شابا في زي وحذاء عسكري.

وتخلل باقي أيام المجلس عدة مواكب وولائم ورقصات لأهالي العروسين، والتي اختتمت باحتشاد مئات الأهالي في استاد المدينة الرئيسي بأزياء تقليدية، حاملين أكاليل الزهور؛ ليستمعوا إلى خطاب ناري لعم العريس، والذي تحدث خلاله عن موجة الإرهاب بشمال نيجيريا.

وتختلف تفاصيل عرس الجراند بين كل من الجزر في الأرخبيل؛ نظرا للتنوع الثقافي الكبير؛ لوجود تلك الجزر على طريق تجاري حيوي.

وتتعدى أهمية عرس الجراند كونه دربا من استعراض الثراء، بل يلعب دورا في مستقبل الفرد في التراتبية الاجتماعية والفرص السياسية، فمن لم يقيم عرس جراند يُمنع من الصلاة في الصف الأمامي بالمسجد، ويمنع من ممارسة السياسة، بل وارتداء بعض الملابس، ولا يعامل كبالغ كامل مثل من قاموا بالجراند.

وخلال العرس، تتبادل عائلتا العروسين هدايا تساوي آلاف الدولارات، بدئا من الأطعمة والمقتنيات الفاخرة وحتى المجوهرات الثمينة، فتعود تلك الأعراس بالنفع على كثير من التجار، على رأسهم تجار المجوهرات، كالشاب حسن عبدو، الذي يقول إن كثير من العائلات يأتونه طالبين الحلقان والأعقدة من الذهب الخالص.

ويوفر عرس الجراند قدرا متميزا للمساواة بين الرجل والمرأة، فكون المرأة تنول قدرا عاليا من هدايا الذهب يجعلها باستقلال كافي عن زوجها لاكتفائها ماديا.

وعلى عكس معظم الدول المسلمة، يعيش الزوج في منزل زوجته وليس العكس.

لذلك صنفت آخر الإحصائيات، وضع المرأة بجزر القمر هو "الأفضل بين الدول الإسلامية".

وفي اليوم العاشر، بدأت مراسم أخذ العريس ديناريني لبيت زوجته، فتم إلباسه الزي التقليدي المميز، بينما تقلد سيفا منحنيا وغطى وجهه بنقاب ليتم تصعيده على عرش ذهبي يحمله 4 رجال، وكذلك مشا في زفافه 200 رجل يغنون ويهتفون ويقذفون العرش بحبوب الأرز؛ إبعادا للشياطين عن العريس.

وحين وصول العريس لغرفة نوم زوجته، لا يدخل وحده بل يدخل معه الجميع، فيتعشون سويا، بينما تقوم حماة العريس بغسل قدميه، وفي النهاية وعلى مرآ من الجميع يتبادل العروسين أول قبلة لهما، فيصخب الجميع مشجعين ليغادروا الغرفة بعدها.