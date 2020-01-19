وزير الخارجية الأمريكي: الإدارة الأمريكية ملتزمة بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في العاصمة الألمانية برلين، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بمقر إقامته، وتطرقت المباحثات إلى الأزمة الليبية ومفاوضات سد النهضة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية والممتدة مع الولايات المتحدة، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، عن بيان للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وطالب الرئيس السيسي، وزير الخارجية الأمريكي بنقل تحياته للرئيس الأمركي دونالد ترامب، فيما نقل بومبيو، تحيات ترامب للرئيس السيسي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ودعم بلاده لجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسعيها الحثيث لتسوية الأزمات في المنطقة بأسرها.

وشهد اللقاء التباحث حول الأوضاع في ليبيا في إطار مؤتمر برلين، اليوم، وأكد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة وسياسية محددة واقتصادية وأمنية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه المسار من بنود.

وأعرب بومبيو، إلى تطلع بلاده لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي وخبرتها بالملف الليبي.

وتطرقت المباحثات لملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لجهود الولايات المتحدة في رعاية مفاوضات سد النهضة، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار الدور الأمريكي في هذا السياق وصولًا لاتفاق شامل يحفظ حقوق مصر، فيما أكد بومبيو، حرص الإدارة الأمريكية على نجاح المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر وجميع الأطراف.