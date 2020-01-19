فايلر: ربيعة افتقد الذكاء أمام المقاولون

انتقد ريني فايلر، المدير الفني للأهلي، لاعبه رامي ربيعة مدافع الفريق بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة المقاولون العرب، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "ربيعة لاعب كبير ومن أصحاب الخبرات، ولكنه افتقد للذكاء في اعتراضه على قرار الحكم، وكان لابد أن ينتبه لتصرفاته لأن لديه بطاقة صفراء مما كلفه الطرد، فاللاعب يعلم جيدا أنه تصرف بشكل خاطئ".

وتابع "لا أريد الحديث عن التحكيم رغم احتساب الحكم عدة مخالفات ضدنا أكثر من المنافس، فالحكم يؤدي عمله، وأنا أيضا أركز في عملي".

وعن الفوز بهدفين دون رد، أشار المدرب السويسري "لعبنا بشكل جيد في أول 10 دقائق وسجلنا هدفا مبكرا، ساعدنا بشكل كبير أمام فريق مميز يحقق نتائج مميزة هذا الموسم، والهدف الثاني الذي سجله وليد سليمان كان رائعا وحسم الأمور لنا رغم المعاناة بعد النقص العددي نتيجة طرد ربيعة".

وفسر المدير الفني للأهلي قراره بتغيير مراكز أكثر من لاعب مثل أيمن أشرف ومحمود متولي، قائلا "كرة القدم لعبة فردية، ويجب أن يتقن اللاعب في أكثر من مركز، لا نعلم الظروف تحسبا للغيابات والإصابات مثل حصول رامي ربيعة على بطاقة حمراء وغيابه عن المباراة القادمة".

وأتم تصريحاته "أكون سعيدا بتطور أداء أي لاعب، وإجادته للمهام الدفاعية والهجومية".