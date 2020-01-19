النني يشارك في خسارة بشكتاش بالدوري التركي

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شارك محمد النني، المحترف بصفوف بشكتاش التركي، في خسارة فريقه مساء اليوم الأحد أمام فريق سيفاس سبور بنتيجة 2 – 1 ، ضمن الجولة الـ18 من منافسات الدوري التركي.

وسجل هدفي سيفاس إردوغان يشيليورت ومصطفى ياتاباري في الدقيقتين السابعة والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف بشكتاش آدم لياييتش في الدقيقة 33.

وشارك النني في تشكيل بشكتاش الأساسي خلال اللقاء، حيث حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد أجور شيفتشي، لاعب سيفاس سبور، في الدقيقة 67.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه باشاك شهير، وتوقف رصيد بشكتاش عند 30 نقطة في المركز السابع.