الرئيس الروسي يصل إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى ألمانيا، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن هذا يأتي قبل ساعات من انطلاق أعمال المؤتمر الدولي في برلين، والذي من المقرر أن تشارك فيه أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع في ليبيا.

وبأتي انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.