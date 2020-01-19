الدفاع الروسية: مقتل 47 عسكريا سوريا و51 مدنيا بهجمات المسلحين على مدار 3 أيام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 47 عسكريا سوريا، و51 مدنيا جراء الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في سوريا منذ 16 يناير.



وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأحد/ - إنه "منذ يوم الخميس الماضي تعرضت مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لخفض التصعيد لهجمات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية 16 مرة.



كما نفذت المجموعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها 253 عملية قصف استهدفت البلدات والمدن المسالمة".



وشدد بورينكوف، على أن الأوضاع في المنطقة لم تشهد تصعيدا مثل هذا منذ مايو 2019، مشيرا إلى أن هجمات المسلحين منذ الخميس أسفرت بشكل عام عن مقتل 47 عسكريا سوريا وإصابة 77 آخرين، كما أودت بحياة 51 مدنيا وجرح 116 آخرين.