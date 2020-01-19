رفع بنك مصر قيمة محفظة التجزئة بنحو 10.9 مليار جنيه فى نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى لتسجل 37.8 مليار جنيه فى 30/6/2019 مقابل 26.9 مليار جنيه فى 6/2018 بمعدل نمو يصل إلى 26.9%.



وتخطى عدد البطاقات المصدرة 8.6 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 18707 مواقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ــ نظام التجارة الإلكترونية EــCommerce) إلى ما يزيد عن 18.3 مليار جنيه سنويا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقا لمتطلبات المنظمات الدولية.



أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نموا ملحوظا فى جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 968 مليار جنيه فى 30/6/2019 مقابل 884 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو فى حدود 9.5%، كما شهدت ودائع العملاء نموا بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 745.8 مليار جنيه مقابل 669.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 بمعدل نمو 11.4%، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى 272 مليار جنيه مقابل 221 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 23.1%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 96.7% والباقى مغطى بضمانات عينية، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جم كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة لنحو 1.9 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.

ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع نهج الدولة والبنك المركزى.



ويحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال نحو 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد فى كل من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي)، الصومال، جمهورية جيبوتى، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.



كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23.3 مليار جنيه فى يونيو2019 مقابل 10.9 مليار جنيه فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.4 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 114% وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 121 ألف عميل فى يونيو 2019 مقابل 85 ألفا فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 35 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%.