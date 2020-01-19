رئيس وزراء اليابان: التحالف مع أمريكا دعامة راسخة لحماية السلام بالعالم

ذكر رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي أن التحالف مع الولايات المتحدة دعامة راسخة لحماية السلام في العالم، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد.

يذكر أنه في 19 يناير 1960، تم التوقيع على "معاهدة التعاون المتبادل والأمن" المنقحة من قبل رئيس وزراء اليابان الأسبق، نوبوسوكي كيشي، جد آبي والرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور.

وتلزم الاتفاقية الولايات المتحدة بحماية اليابان، بينما تسمح للجيش الأمريكي بأن يكون لديه قواعد في اليابان.

وكان آبي يتحدث في حدث، بمناسبة الذكرى الـ60 للاتفاقية في طوكيو اليوم الأحد. ووصف الاتفاقية بأنها دعامة راسخة لحماية السلام وتحقيق الرخاء.

وتعهد بتعزيز التحالف بين الجانبين في الفضاء الخارجي والفضاء الالكتروني، قائلا إن الاتفاقية يتعين أن تبقى خلال السنوات الـ100 المقبلة.

وقبل وقت قصير من حفل الاستقبال، قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "دفعة بارعة" لليابان لتعزيز دورها، قائلا "إنني واثق من أنه خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ستستمر مساهمات اليابان في أمننا المشترك وسيواصل التحالف الازدهار".

وقال قائد القوات الأمريكية في اليابان، الليفتنانت جنرال، كيفين شنايدر إن أهمية التحالف تزداد يوميا، حيث أن البيئة الأمنية في المنطقة تتطور سريعا.