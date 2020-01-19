رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بالعلاقات مع الصين

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، بعمق العلاقات التاريخية بين السودان والصين، مؤكدا أهمية استثمارها بصيغة جديدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

والتقى البرهان اليوم مع ماتشن جين، السفير الصيني بالسودان، وعبر عن تقديره للقيادة الصينية لجهودها في دعم السودان في المحافل الدولية و إقرار الاستقرار و السلام ودعم الاقتصاد السوداني.

وأكد تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر في المستقبل القريب خاصة في مجال التعاون العسكري المشترك، وفي مختلف المجالات بالاستفادة من التقنية الصينية الحديثة.

من جانبه ، أكد ماتشن دعم الصين للاستقرار بالسودان وكل ما يؤدى لتحسين الأوضاع في كافة المجالات المدنية والعسكرية، مقدما التهاني للقيادة والشعب السوداني بالعام الميلادى الجديد وأعياد الاستقلال الرابعة والستين.