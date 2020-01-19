 محافظ أسوان يوجه بتوفير فرصة عمل لشاب ذي ظروق صحية ومعيشية صعبة - بوابة الشروق
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محافظ أسوان يوجه بتوفير فرصة عمل لشاب ذي ظروق صحية ومعيشية صعبة

محافظة أسوان
محافظة أسوان
أ ش أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 1:15 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 1:15 م

 

وجه محافظ أسوان أشرف عطيه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتسليم الشاب محمد الفولي محلًا من محلات السويقات الجديدة التابعة لمجلس المدينة، مع إعفائه من دفع الإيجار لمدة 6 أشهر؛ نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الأحد - أن الشاب تعرض لحادث صعق من محول كهرباء منذ 14عاما ما أدّى إلى بتر ذراعيه وقدمه اليسرى، وهو ما أدى إلى عدم قدرته على استكمال تعليمه وإيجاد فرصة عمل مناسبه لظروفه.

كما وجه عطيه مسئولي القوى العاملة بإدراج الشاب ضمن نسبة الـ5% المرشحين لتوفير فرص عمل لهم خلال الفترة القادمة، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة حالته لتقديم كافة أوجه الدعم له مما يضمن توفير حياه كريمة له طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.


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