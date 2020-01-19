ميركل تعلن نجاح مؤتمر ليبيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل مساء اليوم الأحد نجاح مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية.



وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل إن الهدف من المؤتمر كان أن يتحدث كل الأطراف أصحاب الصلة بالصراع بصوت واحد، مشيرة إلى أنه فقط عندئذ يمكن لأطراف الصراع أن يفهموا بأن من غير الممكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وتابعت أنه تم تحقيق هذا الهدف.



وأوضحت ميركل أن طرفي الصراع وهما فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، لم يكونا جزءا من المؤتمر، وذكرت أنهما كانا موجودين في برلين وتم إخطارهما كل على حدة بسير المحادثات.



من جانبه، أعرب غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص لليبيا، عن رضاه عن المؤتمر وقال " اليوم كان يوما عظيما لإعطائنا دفعة".