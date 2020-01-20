لافروف: سوف يتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن الدولي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد أنه سوف يتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيها.



وقال في مؤتمر صحفي عقب اختتام مؤتمر برلين بشأن ليبيا " لقد تم تسليط الضوء على دور مجلس الأمن الذي سيتم إرسال هذه الوثيقة إليه (النسخة النهائية) من أجل أن يدرسها مجلس الأمن ويدرسها ويعبر عن موقفه منها"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وتابع لافروف "شاركت روسيا في الاستعدادات منذ البداية، وشاركنا في جميع الجولات التحضيرية الخمس. كان إصرارنا على خروج المنظمين من فكرتهم الأصلية للتجمع بدون أحزاب ليبية. تم دعوة الزعماء الليبيين لحضور المؤتمر، أعني رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ".



كانت روسيا وتركيا والسراج وحفتر قد حضرت اجتماعا في موسكو الاثنين الماضي لبحث الوضع في ليبيا غير أنه لم يسفر عن شئ.



وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لاطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ نيسان /ابريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي التي تحاول دخول العاصمة طرابلس .