محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة معالجة منطقة مطوبس الصناعية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، محطة معالجة منطقة مطوبس الصناعية، للتعرف علي المعوقات والقدرة الاستيعابية للمحطة والتوسعات المستقبيلة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لمنطقة مطوبس الصناعية، وضرورة التزام المصانع بالمعايير الفنية لمياه الصرف الناتجة عن الأعمال الصناعية والاشتراطات البيئية.

وحضر اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمحاسب استفتاح علي ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار، والكيميائي فايد الشاملي، مدير عام البيئة، والمحاسب مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، والمحاسب عبدالرحمن شوشان، مدير منطقة مطوبس الصناعية، ومحمد حلاوة، مدير منطقة بلطيم الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بلطيم- مطوبس، وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات المصانع، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن محطة معالجة منطقة مطوبس الصناعية تضم المحطة المؤقتة بطاقة 500م3/ يوم، بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، ومحطة تجميع ورفع وتضم 4 روافع بطاقة تصريف 8000م3/ يوم، بتكلفة تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه، لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تشغيل محطة معالجة منطقة مطوبس الصناعية جزئيًا خلال أيام مع رفع كفاءة المحطة من 500 م3/ يوم، إلي 1000م3/ يوم، لاستيعاب التوسعات بمنطقة مطوبس الصناعية، مع ضرورة التزام المصانع بالمعايير الفنية للمعالجة والاشتراطات البيئية في مياه الصرف الناتجة عن الأعمال الصناعية بتلك المصانع طبقًا للقانون وحفاظًا علي البيئة.

وخلال جولته تفقد محافظ كفرالشيخ، خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحي بمنطقة مطوبس الصناعية واستعرض مراحل المعالجة بداية من شبكة الانحدار حتى خطوط الطرد.