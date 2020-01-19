كشفت بيانات مصرفية في ألمانيا أن الفائدة السلبية كبدت المؤسسات المالية الألمانية نحو 4ر2 مليار يورو في العام الماضي.



وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الألماني والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عليها أن المصارف الألمانية ومصارف شباركاسه دفعت هذا المبلغ على الأموال المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي في الفترة بين منتصف ديسمبر 2018 حتى منتصف نفس الشهر في 2019.



تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يُحَصِّل في الوقت الراهن فائدة سلبية بنسبة 5ر0% عن الأموال التي تودعها المصارف لدى البنوك المركزية، وذلك بغرض خلق محفزات لمنح قروض من أجل إنعاش الحالة الاقتصادية.



وهناك بعض البنوك التي تقوم بتحميل العملاء جزءا من التكاليف الناشئة عن هذه الفائدة السلبية.