محافظ الإسكندرية: «مش هسيب مبنى مخالف مهما صرفوا ملايين»



عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري على رأسها وضع منظومة الصرف الصحي والنظافة والباعة الجائلين والعقارات المخالفة بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم لأي مقترح يصب في صالح المواطن السكندري.

وناقش المحافظ وضع منظومة النظافة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح كراسة شروط جديدة عقب انتهاء تعاقد شركة النظافة، تشتمل على كافة الشروط التي تضمن التزام الشركة بأعمال النظافة بالشوارع.

وفيما يتعلق بملف العقارات المخالفة، أوضح محافظ الإسكندرية أن تلك العقارات تشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية للمحافظة، قائلا: "مش هسيب مبنى مخالف، خلي المقاولين يصرفوا ملايين ويدفعوا رشاوي بالملايين ويسكنوا في الدور الأخير فلان وعلان، والله لأقوم بتنفيذ قرار الإزالة مهما كانت طبيعة وظيفة من يسكن فيه".

وبخصوص ملف الصرف الصحي، أكد محافظ الإسكندرية على ضرورة العمل على إنهاء معاناة المواطنين بإيجاد حلول جزرية لمنع تراكمات مياة الأمطار في بعض المناطق والشوارع الداخلية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، أن الإسكندرية تعرضت منذ بداية موسم الشتاء إلى 5 نوات فاقت خلالها كمية مياه الأمطار الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.

وحصر رئيس شركة الصرف، أسباب تجمع المياه في بعض الأماكن تلخصت في عدم تواجد شبكات صرف مياه أمطار، وشبكات صرف صحي ببعض الأماكن، وتواجد اختلاف في مناسيب الأسفلت ببعض الشوارع، بالإضافة إلى عدم قدرة شنايش وأقطار الشبكات على استيعاب كميات المياه نتيجة لهطول أمطار غزيرة، وقيام بعض أصحاب المنشآت بصرف مياه الأمطار خاصتهم مباشرة بنهر الطريق، بالإضافة إلى وجود تعديات على بعض أراضي شركة الصرف الصحي.