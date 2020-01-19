محافظ كفرالشيخ يتفقد مصيف مطوبس الجديد ويوجه بسرعة الاستعداد لصيف 2020

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مصيف مطوبس الجديد، مكلفًا التخطيط العمراني برفع الإحداثيات ووضع تصور للاستغلال الأمثل استعدادًا لصيف 2020.



وحضر اللقاء كل من اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمحاسب استفتاح علي أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار، والكيميائي فايد الشاملي، مدير عام البيئة، والمحاسب مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، والمحاسب عبدالرحمن شوشان، مدير منطقة مطوبس الصناعية، ومحمد حلاوة، مدير منطقة بلطيم الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بلطيم- مطوبس، وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات المصانع، وعدد من القيادات التنفيذية.



وكلف محافظ كفرالشيخ، التخطيط العمراني برفع الإحداثيات، ووضع تصور للاستغلال الأمثل لمصيف مطوبس الجديد المقابل لمنطقة مطوبس الصناعية بطول 1000 متر، وعرض 50 مترًا؛ استعداداً لصيف 2020.



ولفت إلى أن من أهم مقومات السياحة الشاطئية بمحافظة كفرالشيخ، مصيف بلطيم شرقًا ومصيف مطوبس غربًا، وكأهم المواقع الترفيهية لأبناء محافظة كفرالشيخ، والمحافظات المجاورة.