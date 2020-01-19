ناجي: توقف عمر صلاح عن التدريبات السبب وراء زيادة وزنه

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سموحة أن عمر صلاح، حارس الفريق قد توقف عن التدريبات في الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في زيادة وزنه.

وأشار ناجي في تصريحات إذاعية إلى أن حارس الزمالك السابق يعاني من زيادة في الوزن تصل حوالي 10 كجم، مُؤكدًا في الوقت ذاته أن الهاني سليمان، الحارس الأساسي يؤدي واحدًا من أفضل مواسمه.

وقال ناجي :"عمر صلاح توقف عن التدريبات، هو يعاني 10 كجم زيادة في وزنه"، مُضيفًا :"الهاني سليمان يؤدي من أفضل مواسمه، وقلت له لا تلتفت لأمور أخرى التمثيل أو إضاعة الوقت التي تقلل من شخصيته، وضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

يُذكر أن سموحة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات من 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 3.