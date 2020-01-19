 مصدر يمني: ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف معسكر مأرب إلى 75 قتيلا - بوابة الشروق
الأحد 19 يناير 2020 1:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

مصدر يمني: ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف معسكر مأرب إلى 75 قتيلا

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 12:22 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 12:22 م

أكد مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف معسكرا في مدينة مأرب، شرقي اليمن، إلى 75 قتيلا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم الذي استهدف يوم أمس السبت مسجدا بمعسكر الاستقبال بمنطقة الميل تسبب أيضا في سقوط 100 جريح.

وأشار إلى أن الهجوم نُفذ عبر طائرات مسيرة، وأدى إلى تدمير المسجد وتضرر أجزاء من المعسكر الذي يضم مئات الجنود.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد اتهم، في وقت مبكر من صباح اليوم، الحوثيين بتنفيذ هذا الهجوم، فيما لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك حتى الآن.

وتخضع معظم أجزاء محافظة مأرب لسيطرة القوات الحكومية فيما يسيطر الحوثيون على بعض المواقع على أطراف المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك