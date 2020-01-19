 قمة برلين: المشاركون يتعهدون بعدم التدخل في شؤون ليبيا - بوابة الشروق
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قمة برلين: المشاركون يتعهدون بعدم التدخل في شؤون ليبيا

مؤتمر برلين
مؤتمر برلين

نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 7:59 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 7:59 م

كشفت قناة «العربية/الحدث» مساء الأحد، عن الإعلان الختامي لمؤتمر برلين، الذي يناقش الأزمة الليبية، حيث تعهد المشاركون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

كما أكدت أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، كما أوضح أن في ليبيا أرضاً خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

هذا وبدأت القمة التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا، إضافة إلى منظمات دولية عدة، قبيل الساعة 14،00 ت غ، مع إصدار إعلان مشترك يطلب وقفاً للتدخلات الخارجية واحتراماً لحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا.


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