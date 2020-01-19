وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

شهد الفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الدفعات: 116 حربية ، دفعة الفريق صفي الدين عبد الجواد أبو شناف ، والدفعة 74 بحرية ، دفعة الفريق أحمد على فاضل ، والدفعة 89 جوية ، دفعة اللواء طيار أح سيد كامل عبد الوهاب ، والدفعة 61 فنية عسكرية ، دفعة اللواء أ ح دكتور ابراهيم أحمد سالم ، والدفعة 51 دفاع جوي ، دفعة الفريق مصطفى أحمد الشاذلي ، والدفعة 51 من المعهد الفني للقوات المسلحة ، دفعة اللواء أ ح محمد فاروق يوسف ، والدفعة 7 كلية طب عسكري ، دفعة اللواء طبيب أحمد سامى كريم.

وتضم الدفعات عددا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة.

وقدمت مجموعات من طلبة العسكرية ، عرضاً رياضياً ، مستعرضين كفاءتهم البدنية ، أعقبها قيام الطلبة برسم لوحة فنية لاسم "مصر " وتشكيل رقم الدفعة 116 حربية بأجسادهم ، فيما نفذت مجموعات أخرى من الطلبة نشاطاً تدريبياً تضمن بيانا للإشارات الميدانية ، وبيانا لاجتياز الموانع المشتعلة تحت مختلف الظروف.

وقامت مجموعات من الطلبة باستعراض مهاراتهم فى فك وتركيب الأسلحة ، كدليل على مدى المستوى المتميز للطلبة ، فضلاً عن تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية ، كما نفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضاً لمهارات التعليم الأولى أظهرت مدى ما اكتسبه الطلبة من انضباط عسكري ومظهر مشرف.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى بعنوان : " قادة فى وجدان الأمة " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية ، حول السيرة الذاتية لهؤلاء القادة الذين تم تسمية الدفعات بأسمائهم ، متضمناً مسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء.

واختتم الاحتفال بالعرض العسكرى للطلبة ، يتقدمهم حملة الأعلام ، حيث أظهر مدى ما وصل إليه الطلبة من انضباط عسكري عال ، وتوحيد الأداء.

وقام الفريق أول محمد زكي ، بتكريم المتفوقين، وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية ، تقديراً لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكري بالكلية الحربية.

وألقى اللواء أح أشرف فارس ، مدير الكلية الحربية كلمة - خلال الاحتفال - أكد فيها أن اختيار الطلبة تم بكل نزاهة وشفافية ، وفق معايير دقيقة لتحقيق التنافس الشريف بين أبناء الوطن، مشيراً إلى الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكليات العسكرية من أجل مواكبة التطور فى نظم التعليم.

وفي نهاية الاحتفال، نقل الفريق أول محمد زكى رسالة تقدير واعتزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسر الطلبة ، على الجهد الذى بذلوه في تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور لإعداد وتأهيل أجيال قادرة علي الابتكار والتطوير.

حضر الإحتفال : الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية ، وكبار قادة القوات المسلحة ، ومديرو الكليات العسكرية "السابقين " وعدد من الملحقين العسكريين، وعدد من طلبة الجامعات ، وأسر الطلبة المستجدين.