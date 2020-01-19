رئيس وزراء باكستان يطالب مجددا الأمم المتحدة بالتدخل في قضية كشمير

ذكر رئيس وزراء باكستان، عمران خان اليوم الأحد أن بلاده لن تستمر في اتخاذ موقف المتفرج، فيما تنفذ الهند هجمات عسكرية على طول خط المراقبة، تستهدف مدنيين.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن رئيس الوزراء في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أريد أن أوضح للهند والمجتمع الدولي أنه إذا استمرت الهند في هجماتها العسكرية التي تقتل مدنيين عبر خط المراقبة، ستجد باكستان أنه من الصعب بشكل كبير أن تتخذ موقف (مراقب غير فعال) على طول خط المراقبة".

وأكد أنه يتعين أن تتدخل الأمم المتحدة في الوضع في كشمير.

وأضاف "فيما تواصل قوات الاحتلال الهندية استهداف وقتل مدنيين عبر خط المراقبة، بكثافة، هناك حاجة ملحة لمجلس الأمن الدولي للإصرار على أن تسمح الهند لمجموعة المراقبة العسكرية التابعة للأمم المتحدة في الهند وباكستان أن تعود إلى خط المراقبة على طول كشمير المحتلة".