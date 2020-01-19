«التجارى وفا بنك إيجيبت»: نعمل على نقل خبرات المجموعة فى أفريقيا إلى السوق المصرية



يعمل «التجارى وفا بنك» على نقل خبرات المجموعة فى أفريقيا للشركات المحلية والإقليمية خاصةً فى مجال تمويل المشروعات والخدمات الاستشارية وتمويل العمليات التجارية الدولية وإدارة المخاطر المتعلقة بالسوق.



بدأ التجارى وفا بنك إيجيبت عمله فى السوق المصرية فى عام2017 بعد استحواذه على وحدة البنك الانجليزى باركليز فى مصر.



واطلق وفا بنك إيجيبت المنتمى إلى مجموعة بنكية عريقة يقع مقرها الرئيسى فى المغرب، نادى أفريقيا والتنمية فى مصر ليكون بوابة لعملاء البنك وأعضاء النادى إلى أفريقيا.



يعتبر النادى هو الفرع العاشر الذى تم إطلاقه، ويعمل على توفير فرص استثمارية للشركات المصرية للتعرف على الإمكانيات الاقتصادية بالأسواق الأفريقية الأخرى، حيث استهدف النادى فتح الأبواب أمام الشركات العاملة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لدخول السوق الأفريقية وتوفير فرص ذهبية لبدء الأعمال فى أسواق جديدة.



وترتكز استراتيجية مجموعة التجارى وفا بنك لتفعيل مشاركتها فى السوق المصرية من خطة طموح تضمن إضافة خدمات وفروع جديدة للوصول إلى الشرائح المستهدفة من العملاء، وهو ما يساهم بفاعلية فى تحقيق الشمول المالى. وانطلاقا من إيمان التجارى وفا بنك إيجيبت بأهمية السوق المصرفية المصرية، أعلن البنك خلال شهر إبريل الماضى عن افتتاح ستة فروع جديدة ومن ثم عقبه افتتاح أربعة فروع أخرى فى شهر ديسمبر، ليصبح بذلك إجمالى عدد الفروع التى تم تدشينها فى عام 2019 عشرة فروع.

يتواجد التجارى وفا بنك إيجيبت فى 18 محافظة من خلال 64 فرعا و79 ماكينة صراف آلى ATM، ويستمر البنك فى دراسة تطوير تواجده الجغرافى وجذب المزيد من العملاء مع استمراره فى تقديم خدمة متميزة لعملائه الحاليين من الأفراد والشركات بشكل أفضل.



وتتواجد فروع للبنك فى 25 دولة، من خلال 4930 فرعا ويصل عدد العاملين به إلى أكثر من 20,125 موظف يقومون بخدمة 9.7 مليون عميل.



ويعمل التجارى وفا بنك إيجيبت على الابتكار فى كل المجالات المتعلقة بالعمليات البنكية للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء، وضمان تقديم تجربة متميزة لهم. وفى هذا الإطار، يعتزم البنك إطلاق حزمة من المنتجات الالكترونية الجديدة فى الفترة المقبلة.

وقام وفا بنك إيجيبت مؤخرا بدور ضامن التغطية فى عملية الاكتتاب الخاصة بالإصدار الثامن للشركة المصرية للتوريق لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلى. تأتى مشاركة البنك ضمن دوره الفعال فى تمكين دور الشركات وتعظيم قدراتها المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار فى البورصة المصرية. ووصلت مساهمة البنك نحو 200 مليون جنيه من اجمالى الصفقة البالغة 2.2 مليار جنيه.



وشارك التجارى وفا بنك ايجيبت فى أكثر من عملية مماثلة منها المشاركة بـ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى فى سندات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية والبالغة ٤ مليارات جنيه مصرى، كما شارك فى عملية التوريق لسندات شركة راية القابضة لطرحها بالبورصة بقيمة 75 مليون جنيه مصرى.