مصدر يمني: ارتفاع ضحايا قصف معسكر في مأرب إلى 111 قتيلا

أكد مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف معسكرا في مدينة مأرب، شرقي اليمن، إلى 111 قتيلا.



وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الصاروخ الذي استهدف يوم أمس السبت معسكر الاستقبال بمنطقة الميل، أسفر حتى الان عن مقتل 111 جنديا من أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية واصابة أكثر من مئة آخرين.



كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد اتهم، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ، الحوثيين بتنفيذ هذا الهجوم، فيما لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك حتى الآن.



وفي سياق متصل، ادان مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، تصاعد الأنشطة العسكرية في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب.



وقال جريفيث في بيان صحفي: "لقد قلت من قبل إن التقدم الذي أحرزه اليمن بصعوبة فيما يخص خفض الصعيد هش للغاية".



وقال :"مثل تلك الاجراءات قد تعرقل هذا التقدم. أحث جميع الأطراف على وقف التصعيد الان وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة".



وأضاف جريفيث : "إن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع".