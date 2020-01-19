 صلاح يكسر عقدة مانشستر يونايتد بهدف قاتل في كلاسيكو إنجلترا - بوابة الشروق
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صلاح يكسر عقدة مانشستر يونايتد بهدف قاتل في كلاسيكو إنجلترا

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 8:32 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 8:32 م

تمكن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي من فك عقدة مانشستر يونايتد بعدما سجل أول هدف له في شباك الشياطين الحمر خلال مباراة الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استغل كرة طويلة من أليسون لينفرد بمرمى مانشستر يونايتد مسجلًا الهدف الثاني للريدز.

بصفته لاعباً في ليفربول ، سجل محمد صلاح الآن ضد 23 فريقًا من أصل 24 من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي واجهها أكثر من مرة في المسابقة ، وفشل في القيام بذلك مقابل سوانزي سيتي.


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