الطقس السيئ يودي بحياة ستة أشخاص على الأقل في البرازيل

لقى ستة أشخاص على الأقل حتفهم بسبب طقس سيئ في جنوب شرق البرازيل.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت فوق نهر ايكونيا في ولاية اسبريتو سانتو شمال مدينة ريو دي جانيرو الأمر الذي تسبب في ارتفاع منسوب النهر بمقدار نحو أربعة أمتار، وذلك حسبما ذكرت محطة "جلوبو" التلفزيونية اليوم الأحد.

وفاض ماء النهر ليغطي سيارات ويتسبب في انهيار أشجار وأعمدة كهرباء وأسوار، كما انهارت بعض المنازل.

ونقلت المحطة عن شاهدة عيان قولها: "من المؤلم أن نرى المدينة التي نشأنا فيها على هذه الحال، ونحن نناشد المساعدة حتى نحصل على مياه وأدوية ومواد غذائية".

وأعلنت مناطق ايكونيا والفريدو شافيز حالة الطوارئ من أجل الحصول على مساعدات عينية من الحكومتين المركزية والإقليمية.