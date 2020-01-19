مسئولة صينية: سنزيد وارادتنا من الولايات المتحدة وفق مبادئ السوق

صرحت منج وي المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، اليوم الأحد، بأن بلادها ستتفاوض مع الشركات الأمريكية وستزيد وارداتها من البضائع والمنتجات الأمريكية وفق مبادئ السوق.

وأوضحت المتحدثة الصينية - في مؤتمر صحفي حسبما نقل موقع (يو إس نيوز) الأمريكي - أن الولايات المتحدة لديها إمدادات عالية الجودة في مجالات الطاقة والسلع المُصنعة والمنتجات الزراعية والرعاية الطبية والخدمات المالية.

يشار إلى أن بكين ستعزز من مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين، في مقابل التراجع عن فرض بعض التعريفات الجمركية عليها، وذلك بموجب اتفاق تجاري مبدئي مُبرم بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وكان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي قام بالتوقيع على الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الأسبوع الماضي "إن الاتفاق لن يؤثر على مصالح أطراف ثالثة"، في إشارة واضحة إلى الاتفاقات المُبرمة مع موردين آخرين للمنتجات الزراعية.