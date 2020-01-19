القضاء الجزائري يفرج عن 20 من متظاهري الحراك الشعبي

أفرج القضاء الجزائري مساء اليوم الأحد، عن 20 متظاهرا جرى اعتقالهم أمس الأول الجمعة، في مسيرة الحراك الشعبي بالعاصمة الجزائرية.



وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في حسابها على فيسبوك، إن المفرج عنهم ستتم محاكمتهم يوم 9 فبراير المقبل بمحكمة سدي امحمد، موضحة أنهم يواجهون عدة تهم منها "التجمع وحمل الراية الأمازيجية".



وأجلت محكمة تلمسان غربي البلاد، الفصل في استئناف الحكم المقدم من طرف 12 متظاهرا المتهمين بـ " عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية" إلى 26 يناير الجاري.



وتشهد الجزائر حراكا شعبيا منذ 22 فبراير الماضي للمطالبة باصلاحات سياسة شاملة ومحاكمة الفاسدين وبحرية التعبير .