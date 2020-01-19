جونسون يطالب بوتين بوقف النشاط المزعزع للاستقرار لروسيا

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر ليبيا في برلين اليوم الأحد، حيث طالبه بوقف "نشاط روسيا المزعزع للاستقرار".



ووفقا لبيان صادر عن 10 داوننج ستريت(مقر الحكومة البريطانية) حيث مقر الحكومة البريطانية، قال جونسون للزعيم الروسي إنه لن يكون هناك "تطبيع لعلاقتنا الثنائية إلى أن تنهي روسيا النشاط المزعزع للاستقرار والذي يهدد المملكة المتحدة وحلفاءنا ويقوض سلامة مواطنينا وأمننا الجماعي".



كما جدد تأكيده على موقف بلاده من اعتداء سالزبري عام 2018، عندما تم تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري الانجليزية بسلاح كيميائي تقول السلطات البريطانية إنه جاء من رسيا.



وأشار بيان داوننج ستريت إلى الاعتداء بأنه "استخدام متهور لأسلحة كيميائية ومحاولة وقحة لقتل أناس أبرياء على الأراضي البريطانية".



وأكدت وكالة أنباء تاس الروسية أيضا انعقاد الاجتماع، قائلة إن بوتين أجرى مباحثات مع جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية اورزولا فون دير لاين بشأن "قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذلك المشاكل الدولية بما في ذلك الوضع في ليبيا".