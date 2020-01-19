مشروع لتصريف المياه بكورنيش مدينة الأقصر لمواجهة تقلبات الطقس

أكد رئيس مجلس مدينة الأقصر أيمن الشريف، استمرار العمل بمشروع خط تصريف المياه بالكورنيش بعد تطويره، وذلك ضمن استعدادات المدينة لتقلبات الطقس ومواجهة الطقس السيء عقب تحذيرات الأرصاد.

وأوضح الشريف - في تصريح اليوم /الأحد/ - أنه يتم حاليا العمل على إنشاء شبكة صرف تعمل بنظام الانحدار إلى أقرب نقطة متصلة بشبكة الصرف الصحي .. موضحا أن المشروع لا يقتصر فقط على مياه الأمطار المحتملة، ولكن تم البدء في أعمال تركيب جريلات صرف مياه أنشئت خصيصا لغسيل الكورنيش لتصريف المياه دون تراكمها بالشارع، وذلك قبيل الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بدءا من بنك الإسكندرية وصولا حتى ميدان إيبروتيل "النوفتيل".

وأكد أن هذا المشروع الجديد بكورنيش النيل بالمدينة جاء بعد توصيات من المحافظ المستشار مصطفى ألهم بضرورة تنفيذ حلول عاجلة لتطبيق حل دائم لمنع تراكم المياه بكورنيش النيل؛ حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.