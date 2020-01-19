كوريا الجنوبية: تعيين بيونج يانج لوزير خارجية جديد عملية مبشرة في تغيير سياستها

أعلنت مصادر مطلعة في حكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية اختارت مسؤولا رفيع المستوى قاد العلاقات بين الكوريتين ليصبح وزيرا لخارجيتها، ربما ليبشر بتحول في سياستها تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصادر قولها "إن كوريا الشمالية قد أخطرت السفراء الأجانب المقيمين في بيونج يانج بتعيينها مؤخرا ري سون جوون وزيراً جديدا للشؤون الخارجية للبلاد، وفي حال تم التأكيد على تعيينه فإنه سيحل محل ري يونج هو، وربما يشير إلى أن الدولة قد تعيد تشكيل سياستها تجاه واشنطن وسول.

وقالت الوكالة "يبدو أن تعيينه جاء في الوقت الذي جددت فيه كوريا الجنوبية التزامها بتحسين العلاقات بين الكوريتين وسط مفاوضات متوقفة بين الولايات المتحدة والشمال وخلاف بين سول وواشنطن بشأن النهج تجاه بيونج يانج.

ويشغل ري وهو ضابط سابق بالجيش، منصب رئيس لجنة إعادة الوحدة السلمية لكوريا، والتي تتطابق مع وزارة الوحدة في الجنوب.

وكان وزير الخارجية الجديد هو المسؤول الرئيسي في كوريا الشمالية عن العلاقات مع كوريا الجنوبية، ورئيس الوفد الكوري الشمالي في المحادثات رفيعة المستوى الأخيرة مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك الاجتماع في أغسطس 2018 الذي أدى إلى قمة الرئيس مون جيه إن مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج في سبتمبر من العام نفسه.