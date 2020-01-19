الرئيس الجزائري تبون يلتقي في برلين برئيس المجلس الأوروبي

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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء الذي تم على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا حضره وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.